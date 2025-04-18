Sendikalar 1 Mayıs’ta Farklı Yerlerde!

İŞÇİ VE MEMUR KONFEDERASYONLARI YENİDEN HAZIRLANIYOR

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde farklı şehirlerde geniş katılımlı etkinlikler düzenleyecek. Geçtiğimiz yıl “Vergide Adalet” temasıyla Bursa’da bir program gerçekleştiren TÜRK-İŞ, bu yıl İstanbul Kartal Meydanı’nda kutlama yapacak. TÜRK-İŞ, gelir vergisi gibi çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

HAK-İŞ RİZE’DE DAYANIŞMA PROGRAMI DÜZENLEYECEK

Geçen yıl Kocaeli’de 1 Mayıs’ı kutlayan HAK-İŞ, bu sene ÇAYKUR işçileriyle dayanışmak amacıyla Rize’de kitlesel bir program gerçekleştiriyor. Bu etkinlikte işçilerin geçim koşulları ve Gazze’deki insanlık dramı gibi konular ele alınacak. DİSK ve KESK ise, İstanbul’da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle ortak kutlama geleneğini sürdürerek yine İstanbul’da yer alacak.

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ANKARA’DA KUTLAYACAK

Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs’ı ayrı meydanlarda Ankara’da kutlayacak. Memur-Sen, Anıtpark’ta; Türkiye Kamu-Sen ise Kolej Meydanı’nda etkinlik düzenleyecek.

1 MAYIS’IN TARİHİ GELENEĞİ VE ÖNEMİ

İşçilerin günlük çalışma sürelerine karşı küresel ölçekte dayanışma ile verdiği mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 1 Mayıs, birçok ülkede “Emek Bayramı”, “İşçi Bayramı” gibi isimlerle kutlanmaktadır. Tarihi 1890’lı yıllara dayanan bu bayram, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ilk kez 1911 yılında Selanik’te tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı; İstanbul’daki ilk kutlama ise 1912’de gerçekleşti.

2009’DA RESMİ TATİL OLDU

Osmanlı’nın ardından Cumhuriyet döneminde, 1922’de Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde Ankara’da İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, 1923’te resmi olarak kutlanmaya başladı. 12 Eylül döneminde Milli Güvenlik Konseyi tarafından resmi tatil olmaktan çıkarılan bu gün, 2009 tarihinde “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tekrar resmi tatil ilan edildi.