Senegal Afrika Kupası’nı Kazanarak Tarih Yazdı

senegal-afrika-kupasi-ni-kazanarak-tarih-yazdi

FAS’TA AFRİKA ULUSLAR KUPASI HEYECANI

Fas’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finalinde, Fas ile Senegal takımları başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

HAKEMİN KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Senegal, karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+5’te golü bulmasına rağmen, hakem bu golü iptal etti. Yoğun itirazlara rağmen VAR sistemi devreye girmedi. Ev sahibi takım Fas, mücadelede 90+8. dakikada penaltı kazandı. Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, penaltı kararının ardından takımını sahadan çekti. Ancak Senegalli yıldız Mane’nin çağrısıyla Senegal, oyun alanına geri döndü ve oyun bir süre sonra yeniden başladı.

FAS PENALTIDA BAŞARISIZ OLDU

Real Madrid forması giyen Brahim Diaz, penaltı atışında panenka tarzını denedi ancak top kalecide kaldı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

SENEGAL TARAFINDAN ŞAMPİYONLUK GELDİ

Uzatma periyoduna daha iyi başlayan Senegal, 90+4’te Gueye’nin muhteşem bir gol ile öne geçmesiyle 1-0’lık üstünlük sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca Senegal, Afrika Kupası’nı kazanarak tarihinde bir kez daha müzesine götüren takım oldu.

