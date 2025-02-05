Şenol Güneş: 2 Puanı Kaybettik

MAÇ SONUCU VE DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 2. hafta maçında Trabzonspor, İskenderunspor ile karşılaştı. Deplasman maçından çıkan sonuç 2-2 berabere olurken, bu durum Trabzonspor’un kaybettiği 2 puanla sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Müsabakanın akabinde düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, “Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek gidiyoruz. Kazanmak için gereken pozisyonları bulduk” diye belirtti. Ayrıca, rakiplerinin oyun tarzını bildiklerini vurguladı ve “O oyun tarzını bilmemize rağmen 2 tane hatalı gol yedik” şeklinde konuştu.

RAKİP ANALİZİ VE PROBLEM ALANI

Güneş, rakibin kendi sahasında kapanarak, kazandığı toplarla hızlı çıkma stratejisi uyguladığını belirtti. Hem hücumda gol kaçırdıklarını hem de savunmada basit hatalardan dolayı gol yediklerini ifade etti. “Bizim için beklenmeyen bir sonuç” diyen Güneş, rakip takımı tebrik ederek, “Hem tesisleriyle, organizasyonuyla, genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler” değerlendirmesinde bulundu.

MORAL ÇIKIŞI VE GELECEK PLANLARI

Güneş, kaybedilen 2 puanın moral olarak etkili olduğunu düşündüğünü belirterek, “Oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonucu almak için yeteri kadar dikkatli olamadık, üzgünüz” diye tamamladı.