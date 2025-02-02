Şenol Güneş: Beklentilerimizin Altında Kaldık

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile oynanan ve berabere biten maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takımın galibiyet hedefiyle sahaya çıktığını belirten Güneş, hem kendi kurulumlarının hem de rakiplerinin bazı zorluklarla karşılaştığını ifade etti. Oyun planlarına uygun bir performans sergileyemediklerini ve bunun kendilerini üzmekte olduğunu vurguladı. “Ne yazık ki beklentilerimizin altında bir performans sergiledik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Maça istediğimiz gibi başlayamadık, rakip ise ilk yarının ortalarına kadar bizden daha iyi görünse de net bir gol pozisyonları yoktu. Bizim planımız, savunmada sağlam durup hızlı hücumlarla sonuç almaktı” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARI MÜDAHALELERİ

Maçın ikinci yarısında oyuna müdahale ettiklerini, ancak bekledikleri dönüşümü sağlayamadıklarını aktaran Güneş, “İlk yarının ortalarına doğru biraz daha oyuna ortak olduk. Topa sahip olup rakibin çıkmasını engelledik ve kenarlardan tehlikeli ataklar geliştirdik. Ancak golü bulamadık. İkinci yarıda ise daha iyi bir oyun beklerken tam tersi oldu. Yaptığımız değişiklikler de istediğimiz etkiyi yaratmadı” dedi. Kayserispor’un savunma anlayışına ve hızlı çıkışlarına dikkat çeken Güneş, gerekli baskıyı kuramadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. “Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.

TRANSFER PLANI

Basın toplantısında kendisine yöneltilen transfer soruları üzerine Güneş, savunma hattına takviye yapacaklarını duyurdu. “Şu anda stoperde Savic’in dönüşü bizim için önemliydi. Geçen hafta kısmen süre aldı, bu maçta ise tam olarak oynadı. Ancak yine de bir stoper transferi yapacağız, genç ya da tecrübeli olabilir. Orta saha için de değerlendiriyoruz” diyen teknik direktör, mevcut oyuncuların durumunun transfer planlarını etkilediğini belirtti. Zubkov’un transferinin tamamlandığını ve bu oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağını umduğunu sözlerine ekledi. Trabzonspor’un transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği, taraftarlar için merak edilen bir konu olmaya devam ediyor.