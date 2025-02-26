Serap Yazıcı Özbudun’dan Özgür Özel’e Cevap

SERAP YAZICI ÖZBUDUN’DAN CHP GENEL BAŞKANINA YANIT

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katıldıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “CHP’ye gelmek istedi, biz reddettik” ifadesine sert bir yanıt verdi. Özbudun, CHP’nin kendisini sık sık davet ettiğini, ancak bu teklifleri geri çevirdiğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARI VE CEVAP

Özgür Özel, önceki gün düzenlenen grup toplantısında, Serap Yazıcı Özbudun’un AK Parti’ye geçmeden önce CHP’ye katılmak istediği fakat bu talebin kendisi tarafından reddedildiğini ifade etmişti. Bu iddia, siyasi ortamda büyük yankı uyandırdı. Özbudun, Özel’in ifadelerine karşılık açıklama yaparak bu iddiaları red etti. Özbudun, CHP ile ilk temasının 9 Ekim 2024’te gerçekleştiğini belirterek, 14 Ocak 2025 tarihinde CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini aktardı.

TEMAS VE GÖRÜŞME DETAYLARI

Özbudun, yoğun programı nedeniyle görüşmeyi ertelemek zorunda kaldığını, ancak ertesi gün, 15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile birlikte CHP Genel Merkezi’ne giderek Özgür Özel ile bir araya geldiğini doğruladı. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Özbudun, Özgür Özel’in kendisine olası bir anayasa değişikliği sürecinde katkı sunabileceğini ve CHP’ye katılmasından memnuniyet duyacaklarını söylediğini belirtti. Ancak Özbudun, “CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadım ve bu teklifi nazikçe reddettim,” dedi.

AK PARTİ DAVETİ VE ÖZGÜR ÖZEL’İN YANITI

Görüşme esnasında AK Parti’den de davet aldığını ifade eden Özbudun, karar vermediğini Özgür Özel’e ilettiğini kaydetti. Özel’in, kendisinin Gelecek Partisi’nde kalması halinde buna saygı göstereceğini, fakat AK Parti’ye geçişinin doğru olmayacağını söylediğini aktardı. Özbudun ayrıca, görüşme sırasında Özgür Özel’in dikkati dağınık olduğunu öne sürdü ve “Görmediğim için fark etmeyeceğimi zannetti,” diyerek, Özel’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını belirtti.