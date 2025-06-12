“Serbest bırakılıp bırakılmamalarını anlayamıyorum.”

MANİSA BELDE YETKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran tarihinde saat 23.30 civarında evinin havuzunda yaşanan bir arızayı incelemek için makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde havuz bakımıyla ilgili sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yürüten Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZI İHMALİN GÖSTERİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce sosyal medya paylaşımında olayın ihmal olduğunu vurgulayan Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi” şeklinde açıklama yaptı. Gözaltına alınan bakım sorumlusunun serbest kalmasının ardından Nehir Zeyrek, karar hakkında tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?” diyerek içindeki öfkeyi paylaştı.