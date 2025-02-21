Serdal Adalı’dan Yabancı Hakem Açıklaması

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

GÜZEL FUTBOL VE GALİBİYET

Adalı, “Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız” şeklinde konuştu.

Yabancı hakem meselesine değinen Adalı, “Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray – Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi görmek isteriz” dedi.

KONTEK ÜZERİNE FİKİRLERİ

Adalı, çok konuşan bir başkan olmamakla birlikte “Biz Beşiktaş olarak eşitlikten yanayız. Ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim, biz böyle bir düşüncede değiliz. Çok konuşmak maalesef bazen fayda getirmiyor” diye belirtti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer üzerine yapılan değerlendirmelerde Adalı, “Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım iyiye gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Planımız var. Buna bağlı olarak devam edeceğiz. Camiamız bunu bilsin. Aceleye getirmiyoruz. Takım düzeliyor, daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon arzuladığımız Beşiktaş’ı izleyeceğiz” dedi.

TFF BAŞKANININ GÖRÜŞLERİ

Adalı, TFF Başkanı’nın Beşiktaş maçının saatinde konuşmasıyla ilgili “Daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk” ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERİN GELİŞİMİ

Yeni transferler Elan Ricardo ve Keny Arroyo hakkında Adalı, “Yavaş yavaş alışacaklar. Kolay değil. İkisine de inanarak transfer ettik. Zaman istiyor. Taraftarımız sabır gösterecek. İnşallah ilerleyen günlerde ikisini de sahada daha aktif bir şekilde göreceğiz” dedi.

TEKELLEŞME KONUSU

Son olarak Adalı, “Türk futbolunun tekelleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna karşılık, “Öyle bir şeyin imkanı yok. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşecek gibi bir düşüncede değiliz. Beşiktaş, her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin” şeklinde yanıt verdi.