Serdal Adalı, Genel Kurul Daveti Yaptı

BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Beşiktaş Kulübü, 11 Mayıs’ta düzenlenecek seçimli olağan genel kurul aracılığıyla geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı camiaya güçlü bir birlik çağrısında bulundu. Adalı, tüm genel kurul üyelerini oy kullanmak üzere Ataköy Atletizm Salonu’na davet etti.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Serdal Adalı, genel kurulun Beşiktaş için kritik bir an olacağını vurguladı. “Artık kaosun, iç çekişmenin ve hesapların hakim olmadığı bir döneme giriyoruz,” ifadesini kullanan Adalı, camianın son yıllarda yaşadığı zorluklara son vermeyi hedefliyor. Başkan, genel kurulun yüksek katılımıyla gerçekleşmesinin Beşiktaş’ın gücünü ve birliğini tüm Türkiye’ye göstereceğini belitti.

ALGI OPERASYONLARINA CEVAP

Adalı, açıklamasında, camiaya zarar vermek isteyenlere net bir mesaj iletti: “Algı operasyonlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez!” Genel kurulun, sadece bir seçim olmanın ötesinde, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik duruşunu sergileyeceği bir platform olacağını açıkladı. Adalı, “Mutlak bir birlik mesajı vererek görevimize devam etmek istiyoruz,” diyerek camiayı kenetlenmeye çağırdı.

Beşiktaş’ın geleneksel “beyaz” pusulasına dikkat çeken Adalı, genel kurul üyelerini “yepyeni bir beyaz sayfa” açmaya davet etti. 11 Mayıs’ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek olan genel kurulda, üyelerin oylarıyla Beşiktaş’ın geleceğine yön vereceklerini ifade etti. Adalı, “Oylarınızı kullanın, Beşiktaş’ın gerçek iradesini herkese gösterelim,” diyerek katılımın önemine vurgu yaptı.