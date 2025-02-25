KASIM AYINDA ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Kasım ayında, ünlü sanatçılar arasında yer alan Serdar Ortaç ve oyuncu Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim, yasa dışı bahis reklamı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

SERDAR ORTAÇ’IN SAVUNMASI

Gözaltına alınmalarına yol açan görüntülerle ilgili olarak savunma yapan Serdar Ortaç, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ortaç, Malta’da bir otel açılışına davetli olduğunu ve tanımadığı iki kişinin kendisini havalimanından aldığını ifade etti. Otelde oturdukları esnada aniden bir yayın açıldığını ve kıyafetinin üzerinde kumar reklamı bulunduğunu fark etmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, davanın esasına dair mütalaasında, Serdar Ortaç’ın “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası almasını talep etti. Mahkeme ise Serdar Ortaç’a 10 ay hapis cezası verdi.