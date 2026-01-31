Serdar Sertçelik Macaristan’dan Türkiye’ye İade Edildi

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan ve soruşturmanın en önemli isimlerinden biri sayılan Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye geri getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in iade sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MACARİSTAN’DAN İADE EDİLDİ

Yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik, geçen aylarda Macaristan sınırında yakalanmıştı. Türkiye’nin yaptığı iade talebinin ardından hukuki işlemler tamamlanarak, Sertçelik, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri denetiminde Budapeşte’den kalkış yapan uçakla Ankara’ya ulaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri aktardı: “Ayhan Bora Kaplan’ın organize suç örgütü yöneticilerinden Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildi. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, suç odaklarını temizlemeye, adalete teslim etmeye kararlıyız. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum.”