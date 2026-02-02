Şeref Yazıcı’nın Yasa Dışı Bahis Mal Varlıklarına El Konuldu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. Yapılan araştırmalarda, Şahin ile bağlantılı olan şüpheli Şeref Yazıcı’nın yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynatma faaliyetleri ve bu platformlara altyapı sağlama eylemleri tespit edildi. Bu bağlamda, ilgili kanun hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle Yazıcı hakkında başlatılan soruşturma sürecinde MASAK tarafından hazırlanan rapora da yansıyan haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

YAZICI’YA AİT TUM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yazıcı’ya ait olan suçtan elde edildiği değerlendirilen çeşitli mal varlıklarının aklanmasının engellenmesi amacıyla tedbirler alındı. Bu çerçevede, Yazıcı’nın taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları ile bankalarda bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına el konulurken; ayrıca kripto para borsasında bulunan varlıkları da kapsam dahilinde oldu. Özellikle 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının tutulduğu hesabın bağlı olduğu global firma tarafından dondurulduğu belirtildi. Ayrıca, Yazıcı’nın Türkiye’ye iade sürecinin devam ettiği öğrenildi.