Sergen Yalçın’ın Derbi Maçındaki Açıklamaları

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Grubu’ndaki ilk sınavında Beşiktaş’ı 2-1 yenilgiyle geride bırakan Fenerbahçe, turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

MAÇIN ENSANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yalçın, “Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu.” şeklinde belirtti. Son zamanlarda takımının fiziksel olarak gelişim gösterdiğini ifade eden Yalçın, “Oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki.” diye ekledi.

HAKEM YORUMLARI VE TEPKİLER

Sergen Yalçın, hakem kararlarına da tepki göstererek, “Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz.” dedi. Tecrübeli teknik direktör, hakemlerin daha adil bir yönetim sergilemesi gerektiğini vurguladı ve “Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz.” ifadesini kullandı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Son olarak, performanslarının yeterli düzeyde olmadığını söyleyen Yalçın, “Bana göre performanslar kötü. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes.” şeklinde konuştu.

