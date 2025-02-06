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Spor

Sergen Yalçın’ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Defnedildi

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SERGEN YALÇIN’IN KARDEŞİ DEFNEDİLDİ

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın’ın dün hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın, toprağa verildi. 2020 – 2021 sezonunda Sergen Yalçın ile şampiyonluk yaşamış Beşiktaş’ın teknik kadrosunda görev alan Gürsoy Yalçın’ın cenaze töreninde, spor ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim hazır bulundu.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEKTİ

Cenazeye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular Necip, Mert, Salih, Fenerbahçeli Cenk Tosun, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve sanat camiasından Hakan Altun, Alişan gibi isimler de törene katılanlar arasında yer aldı.

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