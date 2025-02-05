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Spor

Sergen Yalçın’ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Vefat Etti

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GÜRSOY YALÇIN’IN VEFATI

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın, dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Cenazesi yarın ikindi namazının ardından Kilyos Merkez Camii’nden kaldırılacak ve Ağlamış Dede mezarlığına defnedilecek.

BEŞİKTAŞ’TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş, sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı ekip, “Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” sözlerine yer verdi.

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