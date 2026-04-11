Kamu Bankalarında Kredi Kullanımında Sınırlama Genişletildi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 9 Nisan’da gerçekleştirilen olağan genel kurullarda önemli kararlar aldı. Bu genel kurullara kamu bankaları arasında yer alan üç banka katıldı ve çeşitli yönetimsel düzenlemeler yapıldı.

Yönetim Kurulu Sınırlamaları Genişletildi

Söz konusu genel kurullarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimlerinin yanı sıra, bu üyelerin yakınları için bankalardan kredi kullanımıyla ilgili yeni bir sınırlama getirildi. Bankacılık Kanunu’na göre, banka yönetim kurulu üyeleri ile eşleri ve çocuklarının ilgili bankalardan kredi kullanımı belirli sınırlamalara tabi. Bu durumda, yönetim kurulu üyeleri aylık net ücretlerinin 5 katını aşmayacak şekilde kredi kullanabiliyor. Ayrıca, çek karnesi ve kredi kartı kullanımı için bu limit, aylık net ücretin 3 katı olarak belirlenmiş durumda.

İkinci Derece Akrabaları da Kapsıyor

Dün gerçekleştirilen genel kurullarda yapılan düzenlemeyle birlikte, bu sınırlama eş ve çocuklarla birlikte yönetim kurulu üyelerinin anne, baba, kardeş gibi ikinci derece akrabalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece yakınların bankalardan kredi, çek karnesi ve kredi kartı kullanımındaki sınır, belirli kurallar çerçevesinde sağlanmış oldu. Bu kişilerin belirtilen sınırların üzerinde kredi kullanması mümkün olmayacak.

Kredi Erişiminde Dikkatli Yaklaşım

Yeni düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan Hazine faiz destekli kredileri kapsamıyor. Bu krediler, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi belirli kamu bankaları aracılığıyla tarımsal üreticilere sunuluyor. Ayrıca, esnaf ve sanatkarlara yönelik bu kredilerin sadece belirli kamu bankaları tarafından kullandırılması, kısıtlamaların kişilerin kredi erişimini etkilemeyecek şekilde düzenlenmesini sağladı.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Yükseliyor

Gerçekleştirilen bu değişiklik, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık ilkelerini daha üst düzeylere taşımayı hedeflediğini göstermektedir. Genel kurullarda alınan bu kararlar, kamu işletmelerinde kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.