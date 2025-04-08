Sergen Yalçın, Solskjaer’i Eleştirdi!

MAÇIN SONUCU VE YORUMLAR

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından eski Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ekol TV’deki yorumlarıyla dikkat çekti. Yalçın, siyah-beyazlıların yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer’i eleştirdi ve Norveçli çalıştırıcının Beşiktaş’taki geleceği hakkında kaygılarını dile getirdi.

SOLSKJAER İÇİN UZUN VADELİ HESAPLAR YAPILAMAZ

Sergen Yalçın, Solskjaer’in Beşiktaş’taki performansını değerlendirirken, “Solskjaer’in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin.” ifadesiyle hem teknik direktörün takım üzerindeki etkisini sorguladı hem de kendi kariyerinde Beşiktaş’a dönüş ihtimalini kesin olarak reddetti. Yalçın, “Ben böyle biri değilim. Beşiktaş’ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum.” diyerek, siyah-beyazlı camiada yeni bir dönem başlatma isteğinin olmadığını vurguladı.

GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERİLMELİ

Yalçın, Solskjaer’in oyun anlayışına eleştiriler yöneltirken genç oyuncuların yeterince şans bulamamasına da değindi. “Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor.” diyen Yalçın, kalan 8 haftada Beşiktaş’ın altyapısından çıkan 20 yaşındaki forvet Mustafa Hekimoğlu’nun değerlendirilmesi gerektiğini önerdi. “Görelim oyuncuyu. Herkes görsün” şeklindeki ifadeleri, genç yeteneklere önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

GELECEĞE YATIRIM YAPILMALI

Sergen Yalçın, Solskjaer’in stratejisiyle ilgili de önemli bir uyarıda bulundu. “Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma.” diyerek, geleceğe yönelik planlamaların önemine dikkat çekti. Yalçın, “Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer’de öyle bir şey görmüyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.