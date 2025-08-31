Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

SOLSKJAER’İN AYRILIĞINDAN SONRA YENİ DÜZEN

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in görevden ayrılmasının ardından teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ı atadığını açıkladı. Yeni hocası göreve başlar başlamaz, önceliklerini belirlemeye koyuldu.

İLK AÇIKLAMA: ÜÇ ACİL TRANSFER

Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile gece geç saatlerde gerçekleştirdiği görüşmede, takımın iyileşmesi için üç yeni transferin acil olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin önemine vurgu yaptı.

KANATLARIN ÖNEMİ

Hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik rol taşıdığını ifade eden Yalçın, transfer sürecinin bir an önce hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Adalı ise, bu pozisyonlar için çalışmaların başlatıldığını ve aday oyuncuların bulunduğunu söyledi. Ayrıca daha önce de Solskjaer’in benzer taleplerde bulunduğu öğrenildi.