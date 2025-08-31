Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in görevden ayrılmasının ardından Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Yalçın, göreve başladığı andan itibaren takımın güncel ihtiyaçlarına dair önceliklerini belirledi.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER GEREKEN BİR KONU

Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya geldiği toplantıda, takımın rekabet gücünü artırmak için acilen üç transfere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek pozisyonu ve kanat oyuncuları için takviye yapılmasının elzem olduğunu belirtti.

KANAT OYUNCULARI STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Yalçın, takımın hücum gücünü yükseltmek amacıyla kanat oyuncularının çok kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bu doğrultuda, transfer sürecinin bir an önce hızlandırılması gerektiğini söyledi.

YÖNETİMDEN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Başkan Adalı, Yalçın’ın belirttiği mevkiler için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ve potansiyel adayların belirlendiğini dile getirdi. Ayrıca, daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu bilgisi ortaya çıktı.