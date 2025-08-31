Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılığının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı atadı. Siyah-beyazlıların yeni hocası, göreve gelir gelmez önceliklerini belirlemeye başladı.

İLK TALEP: TRANSFERLER

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımı yeniden canlandırabilmek adına acil olarak üç transfer yapılması gerektiğini ifade etti. Tecrübeli teknik direktör, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin önemine dikkat çekti.

KANAT OYUNCULARININ ÖNEMİ

Hücum gücünü artırmak için kanat oyuncularının kritik rolünün bulunduğunu vurgulayan Yalçın, transfer sürecinin hızlı bir şekilde başlatılması gerektiğini söyledi.

Yönetimin Çalışmaları

Başkan Adalı, bu bölgelere yönelik çalışmaların başladığını ve potansiyel aday oyuncuların bulunduğunu dile getirdi. Geçmişte Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.