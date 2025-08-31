Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Ole Gunnar Solskjaer’in görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş, yeni teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ı atadığını açıkladı. Yalçın, göreve başlar başlamaz hangi alanlarda öncelikli olarak çalışacağını belirledi.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER

Başkan Serdal Adalı ile gece geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımın performansını iyileştirmek adına üç transferin acil olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek, sağ ve sol kanadı güçlendirecek transferlerin önemine dikkat çekti.

KANATLARIN ÖNEMİ

Yalçın, takımın ofansif gücünü artırmak için kanat oyuncularının kritik rol oynadığını vurguladı. Hızlı bir şekilde transfer sürecinin gerçekleştirilmesinin gerekliliğini belirtti.

YÖNETİM HIZLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Başkan Adalı ise bu pozisyonlar için çalışmaların sürdüğünü ve potansiyel aday oyuncuların belirlendiğini açıkladı. Solskjaer döneminde de benzer transfer taleplerinin gündeme geldiği öğrenildi.