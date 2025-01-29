serhan-asker-ve-seda-selek-serbest

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında belediyelere yargı müdahalesine ilişkin ismini verdiği bilirkişiye yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve Halk TV spikeri Seda Selek serbest bırakıldı. İstanbul Başsavcılığı, ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ile ‘bilirkişi etkilemeye teşebbüs’ suçları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde Pehlivan, Selek ve Asker’in gözaltına alındığını duyurdu.

SABAH ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Halk TV’den aktarılan bilgiye göre, gece boyunca nezarette tutulan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Serhan Asker, Ankara Adliyesi’nde SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla savcılık ifadesini verdi. Sabah sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülen Seda Selek ve Barış Pehlivan’ın da ifadeleri tamamlandı. Savcılık, Seda Selek ve Serhan Asker’in serbest bırakıldığını açıkladı. Öte yandan, gazeteci Barış Pehlivan hakkında henüz bir karar verilmediği bilgisi geldi.