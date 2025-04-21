Serie A’da Maçlar İleri Tarihe Alındı

MAÇLARIN ERTELENMESİNİN NEDENİ

Serie A’da 2024-25 sezonunun 33. haftasında yer alan 4 karşılaşma ileri bir tarihe alındı. İtalya Serie A yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefat etmesinin maçların ertelenmesine sebep olduğu belirtildi.

ERTELENEN MAÇLARIN DETAYLARI

Ligin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi. Serie A’da ertelenen maçlar şu şekilde listelendi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus.