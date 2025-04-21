Gündem

Serie A’da Maçlar İleri Tarihe Alındı

serie-a-da-maclar-ileri-tarihe-alindi

MAÇLARIN ERTELENMESİNİN NEDENİ

Serie A’da 2024-25 sezonunun 33. haftasında yer alan 4 karşılaşma ileri bir tarihe alındı. İtalya Serie A yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefat etmesinin maçların ertelenmesine sebep olduğu belirtildi.

ERTELENEN MAÇLARIN DETAYLARI

Ligin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi. Serie A’da ertelenen maçlar şu şekilde listelendi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus.

ÖNEMLİ

Flaş

Kütahya’da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bölgedeki yeraltı hareketleri merak konusu oldu.
Flaş

İstanbul’da BDSM Partisi Davası Sonuçlandı

Kadıköy'de yılbaşı öncesi BDSM partisi düzenlemek isteyen iki kişi, cinsel içerikli yayın nedeniyle yargılandı ve beraat etti. Davada, 11'er yıl hapis cezası talep edilmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.