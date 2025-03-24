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Serie A’da VAR Pozisyonları Ekranda Gösterilecek

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VAR UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

İtalya’nın Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A), VIDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) işlemlerinin aynı zamanda stattaki dev ekranlardan gösterileceği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada şeffaflık artırmak amacıyla, bu hafta sonunda oynanacak 30. hafta karşılaşmalarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların, statların dev ekranlarında yer alacağı ve bu sayede taraftarların bilgilendirileceği ifade edildi.

DENYSEL UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEK

Aynı zamanda bu sezon, İtalya Kupası yarı final ve final karşılaşmalarında bazı tartışmalı pozisyonlar için hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanarak kararların hem tribündeki hem de televizyon izleyicilerine açıklanması yönünde deneysel çalışmalar yapılacağı belirtildi.

YENİLİKLERLE ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, İtalyan futbolunda VAR sisteminin şeffaflığını artırmak için çeşitli yenilikler geliştirdiklerini açıkladı. İtalya Serie A’da VAR uygulaması, 2017-18 sezonundan bu yana faaliyette bulunuyor.

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