Serie A’da VAR Pozisyonları Ekranda Gösterilecek

VAR YENİLİKLERİ İTALYA SERİE A’DA UYGULANACAK

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A), VAR incelemesi yapılan pozisyonların aynı anda statlardaki dev ekranlarda gösterileceği duyuruldu. Serie A’dan gelen yazılı açıklamada, video yardımcı hakem (VAR) uygulaması ile şeffaflığın artırılması amacıyla bu hafta sonu gerçekleştirilecek 30. hafta maçlarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların seyircilere gösterileceği ifade edildi. Böylelikle taraftarlar, oynanan maçlarla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliyor.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Bunun yanı sıra, bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final karşılaşmalarında da tartışmalı pozisyonların hakemin mikrofon ile tiyatrodaki ses sistemine bağlanarak açıklanması için deneysel çalışmalar yürütüleceği belirtildi. Bu uygulama ile hakem kararları, hem stadyumdaki hem de televizyon başındaki seyircilerle daha iyi bir şekilde paylaşılacak.

YENİLİKLER ŞEFFAFLIĞI ARTIRACAK

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, yaptığı açıklamada, “İtalyan futbolunun video hakem yardımcılarının (VAR) çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getiriyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. İtalya Serie A’da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor. Bu yeniliklerle birlikte, taraftarların maçları daha şeffaf bir şekilde izleme fırsatı bulmaları hedefleniyor.