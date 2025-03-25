Spor

Serie A’da VAR Pozisyonları Ekranlara Yansıyacak

serie-a-da-var-pozisyonlari-ekranlara-yansiyacak

VAR UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) VAR sisteminde önemli yenilikler yapılıyor. Serie A’dan gelen açıklamada, bu hafta sonu gerçekleştirilecek 30. hafta karşılaşmalarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların stattaki dev ekranlardan gösterileceği bildirildi. Bu düzenlemeyle taraftarların daha fazla bilgiye sahip olması amaçlanıyor.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Aynı zamanda bu sezon İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında, bazı tartışmalı pozisyonların açıklanması için deneysel çalışmalar yapılacak. Hakemin mikrofonu stat hoparlörüne bağlanacak ve kararları hem tribündeki seyircilere hem de televizyon izleyicilerine aktaracak.

ŞEFFAFLIK HEDEFİ

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, bu yeniliklerle ilgili olarak; “İtalyan futbolunun video hakem yardımcılarının (VAR) çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getirdik” açıklamasını yaptı. İtalya Serie A’da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mansur Yavaş: “Bu Benim Son Dönemim”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemine girdiğini ve görevini tamamladıktan sonra ayrılacağını açıkladı. Hem Ankara hem de Polatlı'daki hizmetlerini tamamlayacağını ifade etti.
Ekonomi

Merkez Bankası NDF İşlemlerine Başladı

Merkez Bankası, döviz piyasasındaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri uygulamasını başlattığını açıkladı. Bu adım, finansal istikrar sağlamayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.