Serie A’da VAR Pozisyonları Ekranlara Yansıyacak

VAR UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) VAR sisteminde önemli yenilikler yapılıyor. Serie A’dan gelen açıklamada, bu hafta sonu gerçekleştirilecek 30. hafta karşılaşmalarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların stattaki dev ekranlardan gösterileceği bildirildi. Bu düzenlemeyle taraftarların daha fazla bilgiye sahip olması amaçlanıyor.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Aynı zamanda bu sezon İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında, bazı tartışmalı pozisyonların açıklanması için deneysel çalışmalar yapılacak. Hakemin mikrofonu stat hoparlörüne bağlanacak ve kararları hem tribündeki seyircilere hem de televizyon izleyicilerine aktaracak.

ŞEFFAFLIK HEDEFİ

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, bu yeniliklerle ilgili olarak; “İtalyan futbolunun video hakem yardımcılarının (VAR) çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getirdik” açıklamasını yaptı. İtalya Serie A’da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.