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Serie A Maçları Ertelendi

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MAÇLARIN ERTELENMESİNİN NEDENİ

Serie A’da 2024-25 sezonunun 33. haftasında gerçekleştirilecek olan 4 karşılaşma ileri bir tarihe alındı. İtalya Serie A yönetimi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefatı nedeniyle bu maçların ertelendiğini bildirdi.

ERTELENEN MAÇLARIN DUYURULMASI

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı vurgulandı. Serie A’da ileri bir tarihe alınan maçlar arasında şunlar yer alıyor: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma-Juventus.

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