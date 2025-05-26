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Şerif Sezer Kaza Geçirdi, İyidir

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TRAFAİK KAZASI VE YARALILAR

Muğla’nın Milas ilçesi civarında yaşanan bir trafik kazasında, Bodrum yönüne giden Şerif Sezer’in aracı, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A.’nın kontrolü kaybetmesi üzerine şeridine girdi ve çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücü Ş.A. yaralandı ve olayın bildirilmesi sonrası kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

YOLUN KAPANMASI VE MÜDAHALE

Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolunun Milas yönü trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine ulaşan trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolu yeniden açmayı sağladı. Yaralı sürücü Ş.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altında alındı.

HAFİF YARALAR VE DEVAM EDEN YOLCULUK

Kazanın ardından hurda hale gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ifade edildi. Sezer’in, çağrılan bir arkadaşı sayesinde Bodrum’a yoluna devam ettiği öğrenildi.

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