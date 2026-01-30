Sermaye Piyasası Faaliyetlerine Soruşturma: 34 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine yeni bir soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde bir internet sitesi aracılığıyla çeşitli şirketlerin banka hesaplarının izinsiz bir şekilde kullanıldığı ve kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yapıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE MENFAAT SAĞLADILAR

Şüphelilerin, yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Soruşturma sırasında yapılan incelemeler neticesinde, 2020 ile 2022 yılları arasında şüphelilerin kullandığı hesaplara birçok kişi tarafından Türk Lirası ve yabancı para transferleri yapıldığı ve bunun sonucunda organize bir şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi. Olaylarla bağlantılı olarak, suça iştirak ettikleri belirlenen 34 kişi hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

ALTI ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI

Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında bu sabah altı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

