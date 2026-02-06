Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Halka Arz ve İzinler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Ata Turizm İşletmecilik’in halka arzıyla ilgili onay verdi, iki şirketin sermaye artırımlarını kabul etti ve birçok borçlanma aracı ihracını izinle değerlendirdi. Ayrıca, milyonlarca liralık idari para cezası uyguladı, suç duyurularında bulundu ve bazı internet sitelerine erişim engeli getirdi. Büyük Şefler Gıda, Turizm, Tekstil, Danışmanlık, Organizasyon, Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 428 milyon liralık, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ise 2,8 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 1 milyar lira, Vakıf Faktoring AŞ’nin 14 milyar lira, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 4 milyar lira, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 8,4 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası’nın 7 milyar lira ve 10 milyar dolarlık, ayrıca Pasha Yatırım Bankası’nın 25 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusu da onaylandı. D Varlık Kiralama AŞ’nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı için başvurusunun onayı verildi.

YENİ FONLARIN KURULUŞU

SPK, V Portföy Yönetimi AŞ’nin “Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu”, “Katılım Şemsiye Fonu”, “Para Piyasası Şemsiye Fonu” ve “Serbest Şemsiye Fonu” kurmasına onay verdi. Ayrıca, Nurol Portföy Yönetimi AŞ’nin Ondördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına yönelik ihraç belgesi başvuruları olumlu bir şekilde değerlendirildi.

IDARİ CEZALAR ve SUÇ DUYURULARI

Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ’ye “fon kullanım yeri değişikliğine ilişkin kararın gecikmeli açıklanması” ve “bağlı ortaklık alımına ilişkin izinlerin gecikmeli yapılması” nedenleriyle toplamda 402 bin lira idari para cezası uyguladı. Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye ise “SPK’ye şüpheli işlem bildiriminde bulunmama” sebebiyle 1,7 milyon lira yakın ceza verildi. SPK, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ’nin gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle iki kişiye, Ensari Sinai Yatırımlar AŞ’nın işlemleri dolayısıyla üç kişiye ve Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ’nın işlemleri sebebiyle 19 kişiye toplam 68,2 milyon liralık idari para cezası uygulandığını bildirdi. Ayrıca, Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ ile ilgili olarak dokuz kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun birinci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarını koruma amacıyla izinsiz faaliyetlerin engellenmesi gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda belirli bir internet sitesi ile “Klasfx”, “Phase”, “Xtrade” ve “Agenamarkets” platformlarına ait sosyal medya hesaplarına ve uygulamalara erişimin engellenmesine karar verildi. Türkiye’de yaşayan kişilere yönelik, yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 12 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemler yapılacağı ifade edildi.