Sermaye Piyasası Kurulu, Üç Şirkete Onay Verdi

SPK’DAN ÜÇ ŞİRKETE SERMAYE ARTIMI ONAYI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2025/44 numaralı bültende üç şirkete yönelik sermaye artırımı onayı çıkardı. Bu onaylardan ikisi bedelli, bir tanesi ise bedelsiz sermaye artırımına dair oldu.

BEDELLİ VE BEDELSİZ ARTIRIMLAR

Verilen onaylar çerçevesinde, bedelli sermaye artırımları ilgili şirketler için yeni yatırım olanakları sağlarken, bedelsiz sermaye artırımı ise mevcut hissedarların pay değerlerini artırmaya yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

