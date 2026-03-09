Sermaye Piyasası Kurulundan Açığa Satış Yasaklaması

Piyasalarda Derin Bozulmaların Önüne Geçiliyor

Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalarda daha derin bozulmaların yaşanmaması amacıyla açığa satış yasağını sürdürme kararı aldı. Ayrıca, kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilmesi süresinin uzatılmasına yönelik adımlar atıldı.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN KRİTİK ÖNLEMLER

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının, tüm Körfez ülkelerine yayılarak durumu ateş çemberine dönüştürdüğü değerlendiriliyor. Bu çerçevede, piyasalardaki fiyat ve miktar hareketlerinin daha az sert olabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, geçtiğimiz hafta alınan önlemlerin geçerliliğini uzatma kararı aldı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI SÜRECEK

Bu bağlamda, açığa satış işlemleri kesin olarak yasaklandı. Aynı zamanda, kredili sermaye piyasası işlemleri boyunca öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik süre de uzatıldı. Alınan tedbirlerin 13 Mart 2026 seans sonuna dek geçerliliğini koruyacağı belirtiliyor.