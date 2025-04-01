Serum Sonrası Ölen Genç İçin Soruşturma

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE MEKAN

6 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanede önemli bir olay yaşandı. İddiaya göre Yaşar ve Satı Keleş çiftinin 22 yaşındaki çocukları Şükrü Keleş, soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastaneye girişinin ardından, Şükrü Keleş’e damar yolu açılarak ağrı kesici serum ve başka bir serum takıldı.

ALİYE YAPILAN MÜDAHALELER

Aile, son takılan serumdan sonra Şükrü Keleş’in fenalaşıp kusmaya başladığını ve hemşirenin doktoru beklediği için hemen müdahalede bulunmadığını öne sürdü. Doktorun gelmesiyle baygın durumda olan Şükrü Keleş, sedyeyle kırmızı alana taşındı ve burada müdahale alındı. Alınan bilgilere göre, yoğun bakıma alınan Keleş’in durumu kötüleşti ve entübe edildi. Doktorlar, hastaya ilişkin aileye açıklama yaparak nöbet geçirdiğini, nedeninin bilinmediğini ve bu yüzden uyuttuklarını ifade etti. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

AİLENİN TALEPLERİ VE SONUÇ

Bu gelişmelerin ardından Keleş ailesi, çocuklarının başka bir hastaneye sevk edilmesini talep etti. Şükrü Keleş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi fakat 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürülen Keleş’in cenazesi, aile yakınlarınca teslim alındıktan sonra 16 Şubat’ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde defnedildi. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlatırken, ailenin avukatı da suç duyurusunda bulundu. Hastaneyle ilgili soruşturma süreci başladı.