Serum Sonrası Ölüm İddiası Araştırılıyor

Olay 6 ŞUBAT 2025 tarihinde İstanbul Beylikdüzü’nde bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar ve Satı Keleş çiftinin 22 yaşındaki oğulları Şükrü Keleş, soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şükrü Keleş’e burada damar yolu açılarak öncelikle ağrı kesici serum ve başka bir serum takıldı. Aile, son takılan serum sonrasında Şükrü Keleş’in fenalaşıp kusmaya başladığını, hemşirenin doktoru beklediği için hemen müdahale etmediğini öne sürdü.

AİLENİN İDDİALARI

Aileye göre, doktor geldikten sonra baygın haldeki Şükrü Keleş, sedyeyle kırmızı alana götürüldü ve müdahale gerçekleştirildi. Daha sonra yoğun bakıma alınarak entübe edilen Keleş ile ilgili olarak doktorlar, “hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu nedenle uyuttuklarını” ifade etti. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Bunun ardından Keleş ailesi, çocuklarının başka bir hastaneye sevk edilmesini talep etti.

BEYİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN SÜREÇ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şükrü Keleş, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kesin ölüm nedeninin ortaya konulabilmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Keleş’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat’ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde defnedildi. Olayla ilgili olarak polis incelemelere başlarken, ailenin avukatı da suç duyurusunda bulundu. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı.