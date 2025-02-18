Servis Minibüsü Ve Otobüs Çarpıştı

KAZA OLAYI HAKKINDA DETAYLAR

Kaza, Osmangazi İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Engin G. idaresindeki 16 S 295 plakalı öğrenci servis minibüsü, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen Kutay A. yönetimindeki 16 Z 0601 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

YARALILAR VE MÜDAHALELER

Kazanın ardından öğrenci servis minibüsündeki H.K., H.K.K., N.Ö., Z.M.M., Ş.D. ile belediye otobüsündeki yolcular B.A., H.Ç., H.M. ve N.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrasında, yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.