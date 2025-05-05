Seskli Ve Görüntülü İletişim Tarih Oldu

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM PLATFORMUNUN KAPANMASI

Skype, 20 yılın üzerinde bir süre boyunca sunduğu sesli ve görüntülü iletişim olanaklarıyla tarihe damga vurdu ve artık kullanımdan kaldırılıyor. Microsoft, 2003 yılında piyasaya sürdüğü bu uygulamanın, 2010 yılında 300 milyonu aşan aktif kullanıcı sayısına ulaştığını belirtti.

KULLANICI VERİLERİ YENİ PLATFORMDA YER ALACAK

Şirket, Skype’ın hizmetlerine son verme kararını “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla” aldıklarını ifade etti. Microsoft, Skype kullanıcıları için yeni bir yönelim yaparak Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını açıkladı. Ayrıca, Skype’taki kullanıcı verilerinin bu yeni platforma otomatik bir şekilde aktarılacağını duyurdu.