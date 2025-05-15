Sevgilisine Ay Taşı Hediye Etti

HZLA KIZ ARKADAŞINA AY’INI HEDİYE ETTİ

NASA’da çalışan Thad Roberts, kız arkadaşına “Ay’ı hediye edeceğim” dediğinde yalnızca 25 yaşında bir stajyerdi. Ancak onun aksine önceki birçok stajyerin yapamadığını başararak, bu vaadi gerçekleştirdi. 2002 yılında Shae Saur isimli bir başka stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi’ne girdi.

7 KİLO AY TAŞINI ÇALDI

Taçanlar, değeri 21 milyon dolar civarında olan 7 kilo Ay taşını çaldı. Bu taşlar, Apollo görevlerinden getirilen Ay taşlarının yer aldığı 600 kiloluk güvenli bir kasada bulunuyordu. Ancak çiftin yaptığı şey daha da şaşırtıcıydı. Çaldıkları taşları yatağa serip cinsel ilişkiye girdiler.

İNTERNETTE SATIŞ GİRİŞİMİ

Çift, çaldıkları örnekleri internet üzerinden yüksek fiyata satmaya çalışınca, uluslararası bir soruşturma başlatıldı. Roberts 10 yıl hapis cezası aldı. Çift ve suç ortakları, Belçika’nın Anvers kentindeki Mineraloji Kulübü’nün internet sayfasında Ay taşlarının gramını 2 ila 8 bin dolar arasında fiyatlandırdı.

FBI’DAN PLANLI OPERASYON

Bir Belçikalı kaya koleksiyonerinin internetteki paylaşımı fark etmesi üzerine FBI ile iletişime geçti. FBI, hırsızları yakalamak için bir plan hazırladı. Stajyerler, Ay taşlarını ‘Orb Robinson’ takma adıyla satışa çıkardı. FBI ile iş birliği yapan koleksiyoner, taşları almak için buluşma düzenledi ve buluşma sırasında yapılan ses kayıtları, Roberts ve suç ortaklarının FBI’a düştüğünü ortaya koydu.

TUTUKLAMALAR APOLLO 11’İN YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİ

FBI ajanları, hırsızlarla birlikte çalıntı Ay taşlarının saklandığı bir otel odasına giderek suçluları yakaladı. İronik bir şekilde, bu tutuklamalar Apollo 11’in Ay inişinin 33. yıldönümünde gerçekleşti.

AY TAŞLARI BİLİMSEL OLARAK DEĞERSİZ HALE GELDİ

Roberts ve arkadaşlarının NASA’dan çaldığı Ay taşları, kirlenme nedeniyle bilimsel açıdan işe yaramaz hale geldi. Stajyerler, ayrıca güvenlikli kasada saklanan bir NASA bilim insanına ait 30 yıla yakın el yazması araştırma notlarını da yok etti.