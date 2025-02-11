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Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü, Cinayeti İtiraf Etti

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 07.00 sıralarında Meram ilçesindeki Gödene Mahallesi, Şehit Erdoğan Balcı Caddesi’nde meydana geldi. Ayşe K. (35), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, birlikte yaşadığı sevgilisi Şuayip Demir’i (32) bıçakla yaraladığını bildirdi. Bu ihbar sonrasında durum kısa sürede ekiplerin dikkatini çekti.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Demir’i TOKİ konutlarının yakınındaki boş bir arazide, park halindeki 42 K 3454 plakalı otomobilde göğsünden bıçaklanmış durumdayken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şuayip Demir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili derhal çalışma başlattı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, Demir’in cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler Polis tarafından takip ediliyor.

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