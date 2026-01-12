Seydikemer’de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Yoğun Kar Yağışı Araçları Mağdur Etti

Edinilen bilgilere göre, Karabel mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanarak mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye emniyet, jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Bu durum üzerine, kısa sürede Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı ve ilave desteğin de bölgeye gönderildiği bildiriliyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alırken, olumsuzluklara karşılık AFAD ekipleri de bölgeye intikal etti.