Marmaris’te Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, Bayır Mahallesi Kızılağaç mevkiinde toprak kaymasına yol açtı.
TOPRAK KAYMASI TEHLİKE SAĞLIYOR
Bayır ve Osmaniye mahalleleri arasındaki yola, büyük kaya parçaları düşerek, yolun yarısını kullanılamaz hale getirdi. Bölgedeki toprak kaymasının devam etmesi, dağdan kopan büyük kaya parçalarının yarattığı tehlikeyi artırıyor.
İLK MÜDAHALE JANDARMA’DAN
Olayın ardından bölgeye ihbar yapılmasının neticesinde jandarma ve yerel belediye ekipleri sevk edildi.