Otobüs Şoförü Acil Durumda Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

otobus-soforu-acil-durumda-yolcuyu-hastaneye-ulastirdi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE DUYARLI DAVRANIŞ

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 55 APK 910 plakalı otobüs şoförü Hakan Özer, E1 Ekspres hattında sefer esnasında bir yolcunun aniden rahatsızlandığını fark etti. Hakan Özer, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek güzergâhındaki en yakın hastaneye yöneldi ve hastayı Bir an önce sağlık kuruluşuna ulaştırdı. Sağlık ekiplerine emanet edilen yolcu, acil serviste hemen tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DUYARLI ŞOFÖR TAKDİR TOPLADI

Şoför Hakan Özer’in sergilediği duyarlı tutum, büyük takdir topladı. SAMULAŞ personeli Özer, “Görevli olduğum otobüs hattında güzergâhım üzerinde seyrimize devam ederken bir yolcumuzun aniden rahatsızlandığını fark ettim. Durumun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi aldım ve otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdim. Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz” açıklamasında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Marmaris’te Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Marmaris'te kısa süreli dolu yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyaza sararak etkili oldu.
Gündem

Marmaris’te Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı

Marmaris'te gerçekleşen toprak kayması nedeniyle bir yol trafiğe kapandı. Ekipler, bölgede güvenlik tedbirleri alarak çalışmalarını devam ettiriyor.
Gündem

Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tırla Çarpıştı

Cizre'de park halindeki bir tıra çarpan hafif ticari araçta meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Dereli Belediyesi Ekipleri Mahsur Köpeği Kurtardı

Giresun'un Dereli ilçesinde, dere içindeki kayalıklar üzerinde sıkışan bir köpek, belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Gündem

Kardeşlerin Yaralandığı Silahlı Olay Güvenlik Kamerasında

Sivas'taki sebze halindeki silahlı çatışmada iki kardeş yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.