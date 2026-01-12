Otobüs Şoförü Acil Durumda Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE DUYARLI DAVRANIŞ

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 55 APK 910 plakalı otobüs şoförü Hakan Özer, E1 Ekspres hattında sefer esnasında bir yolcunun aniden rahatsızlandığını fark etti. Hakan Özer, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek güzergâhındaki en yakın hastaneye yöneldi ve hastayı Bir an önce sağlık kuruluşuna ulaştırdı. Sağlık ekiplerine emanet edilen yolcu, acil serviste hemen tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DUYARLI ŞOFÖR TAKDİR TOPLADI

Şoför Hakan Özer’in sergilediği duyarlı tutum, büyük takdir topladı. SAMULAŞ personeli Özer, “Görevli olduğum otobüs hattında güzergâhım üzerinde seyrimize devam ederken bir yolcumuzun aniden rahatsızlandığını fark ettim. Durumun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi aldım ve otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdim. Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz” açıklamasında bulundu.