Seyfülislam Kaddafi’nin Ölümüyle İlgili Çelişkili Açıklamalar

Seyfülislam Kaddafi’nin Ölümü Doğrulandı

Seyfülislam Kaddafi’nin danışmanı ve siyasi ekibinin lideri Abdullah Osman, Seyfülislam’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Libya’daki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Osman, “Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi’nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü.” dedi. Bu açıklamalardan sonra, Seyfülislam Kaddafi’nin avukatı Halid ez-Zaidi de sosyal medya üzerinden müvekkilinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

“ŞEHİD OLDU”

Avukat Zaidi, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, “Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Zaidi, ayrıca “Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

“BİRİM YOK”

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay, Seyfülislam Kaddafi’ye yönelik öldürme haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Tugay tarafından yapılan açıklamada, Zintan bölgesinde herhangi bir birliğin bulunmadığı ve bu tarz iddiaların doğruluğunun olmadığını ifade etti.