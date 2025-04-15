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Seyir Halindeki Kamyon Alev Yandı

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Kahramanmaraş-Adana kara yolunda plakası ve şoförü bilinmeyen bir hafriyat kamyonunda ani bir yangın çıktı. Kamyonun şoförü aracı durdurduğunda, alevler hızla kamyonu sardı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından durum hemen bildirilerek itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Ekipler alevlere müdahale etmeye başladığında, söndürme çalışmaları sırasında kamyon içinde patlamalar meydana geldi. Yangın kontrol altına alınırken, kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi.

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