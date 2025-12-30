Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler kaydedildi. Daha önce yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika’dan dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

ÜNLÜLER ÜZERİNDE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim tarihinden itibaren birçok operasyon düzenlendi. Aralarında müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının da bulunduğu tanınmış isimlerden ifade ve uyuşturucu ile ilgili kan ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında birçok kişi tutuklandı. Örneğin, 18 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Bu şüpheliler kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şarkıcı Yusuf Güney ile oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılan isimler arasında.

YAKALAMA KARARLARI VE SUÇLAMALAR

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlandıkları öğrenildi. Gözaltı işlemleri, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmesinin ardından gerçekleşti. Bu kapsamda ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’nın saç örnekleri kokain testi açısından pozitif çıktı; ancak, kan, idrar ve tırnak örneklerinde negatif sonuçlar belirlendi.

TUTUKLAMA VE OPERASYON DETAYLARI

Soruşturma çerçevesinde, “uyuşturucu imal ve ticareti” dahil birçok suçlamadan 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla, Adana ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda iş insanları ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 17’sinin tutuklandığı bildirildi.

BASKINLAR VE İDDİALAR

İstanbul’daki soruşturma kapsamında, çeşitli eğlence yerleri ve restoranlar dahil olmak üzere toplam 34 noktaya baskın düzenlendi. Bazı mekânlarda gizli bölmelerin bulunduğu ve bu alanların uyuşturucu kullanımına yönelik kullanıldığı iddia edilmekte. Baskın yapılan mekanlardan birinin yetkilisi, ele geçirilen bir tabanca nedeniyle ifade verirken, rapçi Ege Karataşlı’nın internet üzerinden yaptığı yayınlar nedeniyle suçlandığı belirtildi.

EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer ikisine ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

UYUŞTURUCU İDDİALARI SÜRÜYOR

İş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve sosyal medya ünlüsü Şebnem İnan gibi isimlere, uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmakla ilgili iddialar yöneltildi. Şüphelilerin adli tıp kurumunda test vermesi ve saç ve kan örneklerinin alınması bekleniyor. Aramalarda, uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Bu maddeler üzerinde inceleme işlemlerine devam ediliyor.