Şeyma Subaşı’ndan Eski Eşine Açıklamalar

ŞEYMA SUBAŞI’NIN DÜĞÜNDEN SONRAKİ YAŞADIĞI SIKINTILAR

Acun Ilıcalı ile başlayan ilişkisiyle magazin gündeminde sıklıkla yer bulan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş’te görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak evlilik sonrası ortaya çıkan psikolojik şiddet iddiaları Subaşı’nın ayrılık kararı almasına neden oldu.

SUBAŞI’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Beş aylık evliliğinde hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, ilk kez duygularını paylaşarak, “Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey” ifadelerini kullandı. İçini dökerek, “Kendime inanamadım” dedi. Gözlemlerini dile getiren Subaşı, “Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım. Kabul ettiğim şeyleri düşününce, kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu” şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİK ŞİDDETİ ANLATTI

Şeyma Subaşı, o dönemi çok ağır yaşadığını vurguladı. Duygusal olarak yaşadıklarını paylaşarak, “Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?” diye sordu. Subaşı, “Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey ki, seni her şekilde kandırabiliyor” diyerek, deneyimlerini aktardı.