Şeyma Subaşı’ndan Uyuşturucu Süreciyle İlgili Açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülerle ilgili uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu süreçte, hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, kısa süre önce ABD’den dönerken havaalanında gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Subaşı, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Soruşturmada kan ve saç örneği veren Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” olarak belirlendi. İddialara göre, testte kokain ve metabolitleri olarak Benzoilekgonin ile Metilekgonin’in yanı sıra, ilaç etken maddesi Ketamin bulunduğu tespit edildi.

YENİ VİDEO YAYINLADI

Geçtiğimiz günlerde Subaşı, sonuçları açıklanmadan uyuşturucu kullandığını kabul etmişti ve sosyal medya hesabında bir video yayımladı. Ünlü isim, son dönem yaşadıklarının ardından daha içe dönük bir süreçte olduğunu vurguladı. “Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum” diyen Subaşı, “Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Kendim ve geleceğimle alakalı kararları aldığım büyük bir dönemdeyim,” ifadelerini kullandı.

YAŞAMAMIZ GEREKEN KADERİ YAŞIYORUZ

Gelecek planlarından bahseden Subaşı, kameralarla bir süre yol almayacağını duyurdu. “Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak,” diyen Subaşı, “Yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz, tabii ki de herde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum,” şeklinde ifade etti.

İSTEYEN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ANLIYOR OLABİLİR

Sosyal medya üzerindeki yaşananlarla ilgili düşüncelerini aktaran Subaşı, “Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum,” ifadelerini kullandı. Subaşı, “Etrafımdaki enerjiyi de anlıyorum, beni görenleri de anlıyorum, böyle çok iyi hissettiriyor tabii ki de. Ama ve fakat biliyorsunuz ki neyin çok daha iyi hissettirdiğini burada artık söyleme gerek yok,” dedi.

HERKESE SEVGİLER

Son olarak Subaşı, “Daha farkında ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir niyetim diyeyim, böyle herkese sevgiler,” şeklinde sözlerini tamamladı.