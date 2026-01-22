Şeyma Subaşı’nın Erdoğan Takibi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yaptığı açıklamalarla son günlerde dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, şimdi de sosyal medya üzerinden attığı çarpıcı bir adımla konuşulmaya başlandı. Subaşı’nın, Instagram hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takip etmeye başladığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş ve yapılan incelemeler neticesinde kokain kullandığı belirlenmişti.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Bu sürecin ardından maneviyata yöneldiğini belirten Subaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sıklıkla Kur’an-ı Kerim ayetlerine yer veriyor ve yaşadıklarını ifade ederken, “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” ifadelerine yer veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TAKİBE ALDI

Özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde olan Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı gözlemlendi. Subaşı’nın takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan’ın da olması, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu.