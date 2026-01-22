Şeyma Subaşı’nın Erdoğan Takibi Sosyal Medyada Gündem Oldu

seyma-subasi-nin-erdogan-takibi-sosyal-medyada-gundem-oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yaptığı açıklamalarla son günlerde dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, şimdi de sosyal medya üzerinden attığı çarpıcı bir adımla konuşulmaya başlandı. Subaşı’nın, Instagram hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takip etmeye başladığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş ve yapılan incelemeler neticesinde kokain kullandığı belirlenmişti.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Bu sürecin ardından maneviyata yöneldiğini belirten Subaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sıklıkla Kur’an-ı Kerim ayetlerine yer veriyor ve yaşadıklarını ifade ederken, “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” ifadelerine yer veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TAKİBE ALDI

Özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde olan Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı gözlemlendi. Subaşı’nın takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan’ın da olması, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kahramanmaraş’ta Bebeğe Uygulanan Hemşire Şiddeti Gündemde

Kahramanmaraş'ta hemşire şiddeti nedeniyle engelli kalan 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar’ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanı, bebeğe zalimce müdahalede bulundu. Ailenin avukatı durumu "eşkıyalık" olarak nitelendirdi.
Gündem

Para Politikası Kurulu Faiz Kararını Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026'nın ilk faiz kararını duyurdu ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Gündem

Gazze Barış Kurulu İmza Töreni Davos’ta Gerçekleşti

Davos'ta toplanan Gazze Barış Kurulu, kurucu üyeleriyle imza sürecine girdi. Trump, Hamas’a silah bırakma çağrısı yaparak, aksi takdirde sonuçlarının olacağını belirtti. Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor.
Gündem

Yapay Zeka Çağında Kariyer Değişimleri Bekleniyor

Palantir'in CEO'su Alex Karp, Davos'taki konuşmasında yapay zekanın beşeri bilimler alanındaki iş fırsatlarını azaltacağını ve üretim odaklı mesleklerin öneminin artacağını belirtti.
Gündem

Ankara’daki Uçak Kazasında Kaza Kırım Ön Raporu Açıklandı

Ankara'da düşen Libya uçağına dair kaza kırım ön raporu tamamlandı; kazanın oluş şekli ve uçağın son bakım durumu raporda detaylandırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.