Şeyma Subaşı’nın Uyuşturucu Test Sonucu Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda hakkında yakalama emri bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD’den dönüşte havaalanında gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından adliyeye gönderilen Şeyma Subaşı, buradaki savcıya ifade verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından ‘yurt dışına çıkış yasağı’ uygulanması koşuluyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı, gözaltına alındığında saç ve kan örneği vermişti. Bugün bu testlerin sonuçları ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yürütülen soruşturma çerçevesinde Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi. Test sonuçlarına göre, Subaşı’nın kanında kokain ve onun metabolitleri olan Benzoilekgonin ile Metilekgonin yanı sıra Ketamin adlı ilaç etken maddesi tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Daha önceki günlerde Subaşı, test sonuçları çıkmadan uyuşturucu kullandığını kabul etmişti.

12 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan 12 şahıs arasında iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve birçok tanınmış isim yer aldı. Şüphelilerin sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi’ne sevkleri gerçekleştirildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta yapılan ifadeler sırasında Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, Muhammed Zeki Gökay ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, 8 Ekim tarihinden bu yana birçok operasyona sahne oldu. Kamuoyunun tanıdığı pek çok isim, ifade vermek ve uyuşturucu ile ilgili kan ve saç örnekleri sağlamak üzere sürece dahil edildi.