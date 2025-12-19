Şeyma Subaşı Türkiye’ye Dönüş Tarihini Açıkladı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile ilgili soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında yakalama emri çıkarıldı. Yurtdışında bulunan Subaşı, kısa süre içerisinde Türkiye’ye dönüş yapacağını duyurdu.

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında yakalama kararı verilen isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulunan Subaşı, “Ülkeme döneceğim” diyerek dönüş planlarını duyurdu.