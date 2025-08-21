Seyyanen Zam, Emeklilere Yansıyacak Mı?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşmeden gelecek zam konusunda yoğunlaşmış durumda. Hükümet ile sendika arasında bir anlaşma sağlanamadığı için zam oranını Hakem Kurulu belirleyecek.

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Hükümetin 12 Ağustos 2025 tarihinde sunduğu ilk teklif, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 artış öneriyor. 15 Ağustos tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu tekliflere ilaveten memurların taban aylığında bin lira artış yapılmasını gündeme getirdi.

SON TEKLİF AÇIKLANDI

Hükümetin yeni teklifinde, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 artış önerildi. Ayrıca, taban aylık artışı için bin liralık teklifi tekrar gündeme alındı.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ NE OLDU?

Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor. Konfederasyon, hükümetin önerdiği teklifin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu değerlendirmesini yapıyor.

SENDİKA KABUL ETMEDİ

Hükümetin teklifini yetersiz bulan sendika, taban aylığın 10 bin lira olmasına yönelik talebinin de karşılanmadığını duyurdu. Sürecin sonuna gelindiğinde Memur-Sen uzlaşmazlık tutanağını imzalarken, yasalar gereği bu dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na yönlendirilecek. Genel Başkan Ali Yalçın, yaşanan süreci “darboğaz” olarak tanımladı ve hakeme gitmesi gereken tarafın hükümet olduğunu ifade etti.

MEMUR EMEKLİSİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

2023 yılında memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı. Ancak, bu zamdan memur emeklileri faydalanamamış ve çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları maaş arasında fark meydana gelmişti. Memurlara yönelik 8 bin 77 liralık seyyanen zam da arttı ve şu an 16 bin lira düzeyine yükseldi. Ancak, memur emeklileri bu artıştan yararlanamıyor.