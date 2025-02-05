Sezai Temelli’den Öcalan’ın Çağrısı Açıklaması

DEM PARTİSİ BASIN TOPLANTISI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi. Temelli, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı İmralı sürecinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇAĞRININ ZAMANI

Temelli, çağrının kesin bir zamanı olmadığını ancak tarihi olacağını dile getirdi. “Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz,” şeklinde konuştu. İçeriği hakkında ise, “İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik,” ifadelerini kullandı. Temelli, Öcalan’ın uzun yıllardır süren mücadelesinin, Kürt meselesinin demokratik ve siyasi zemin üzerinde çözümüne yönelik olduğunu vurguladı.

BEKLENTİLER VE MUHTEVASI

Temelli, bu durumun Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacağını kaydetti. “Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkese fikir, beklentilerimiz de buydu,” dedi. Beklenti olarak, “Sayın Öcalan’ın üzerindeki teçhizin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz,” ifadelerini kullandı. Ancak kararın iktidar tarafından verileceğini ve henüz bir tarih açıklanmadığını belirtti. “Bekliyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.